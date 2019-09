مصطفى خاطر يشكر مهرجان همسة على تكريمه كأفضل ممثل كوميدى

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات الانستجرام اثناء تكريمه بمهرجان همسة للفنون و الآداب.



ووجه مصطفى خاطر كلمة شكر لإدارة المهرجان قائلا: الشكر كل الشكر لمهرجان همسه علي جايزه أحسن ممثل كوميدي عن طلقة حظ.



وأرجع عدم حضوره المهرجان لظروف سفره قائلا : الحقيقه أنا كنت مسافر في وقت المهرجان ولما رجعت خاطبني رئيس المهرجان الاستاذ فتحي الحصري وأصر أنه يجيني لحد عندي في المسرح علشان يسلمني الجايزة بنفسه شكرا لاحترامكم بجد مهرجان محترم وربنا يوفقكم في الدورات القادمة.





