ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى خاطر يشكر مهرجان همسة على تكريمه كأفضل ممثل كوميدى

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:42 م
تكريم مصطفى خاطر
تكريم مصطفى خاطر
كريم ناصر
نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات الانستجرام اثناء تكريمه بمهرجان همسة للفنون و الآداب.

ووجه مصطفى خاطر كلمة شكر لإدارة المهرجان قائلا: الشكر كل الشكر لمهرجان همسه علي جايزه أحسن ممثل كوميدي عن طلقة حظ.

وأرجع عدم حضوره المهرجان لظروف سفره قائلا : الحقيقه أنا كنت مسافر في وقت المهرجان ولما رجعت خاطبني رئيس المهرجان الاستاذ فتحي الحصري وأصر أنه يجيني لحد عندي في المسرح علشان يسلمني الجايزة بنفسه شكرا لاحترامكم بجد مهرجان محترم وربنا يوفقكم في الدورات القادمة.


الشكر كل الشكر لمهرجان همسه علي جايزة أحسن ممثل كوميدي عن طلقة حظ والحقيقه أنا كنت مسافر في وقت المهرجان ولما رجعت خاطبني رئيس المهرجان الأستاذ فتحي الحصري وأصر أنه يجيني لحد عندي في المسرح علشان يسلمني الجايزة بنفسه شكرا لاحترامكم بجد مهرجان محترم وربنا يوفقكم في الدورات القادمة #مهرجان_همسة_للفنون_والآداب.  
A post shared by Mostafa Khater (@moustfakhater) on Sep 25, 2019 at 9:33am PDT

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكريم حنان مطاوع بمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون

تكريم إدوارد بمهرجان همسة للآداب والفنون

ياسمين علي تحتفل بحصولها على جوائز أفضل مطربة شابة من حفل ميما

تكريم مصطفى خاطر بمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون

مصطفى خاطر ومحمد أنور داخل حمام السباحة فى أحدث ظهور لهما

ترشيحاتنا

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

هوس التريند .. غادة عادل تلجأ الى تقليد رانيا يوسف بارتداء فساتين مثيرة

تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو ساخر.. شاهد

الإخوان الإرهابية تطالب أعضاءها بالتنصل من المقاول محمد على وبث الشائعات والإحباط بين المصريين

مين أحلى.. مي و ميار الغيطي بإطلالة جديدة في مهرجان الجونة

ريهام سعيد لـ درة: يا شيخة عقدتيني حرام عليكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو