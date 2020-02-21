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أخبار العالم

صفعة لـ إيران.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف نتائج زيارته إلى السعودية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:15 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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شيماء مصطفى
علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على الزيارة التي أجراها إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها تؤكد وقوف واشنطن بجانب الرياض من أجل وقف هجمات طهران.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "زيارتي للسعودية جاءت للتأكيد على الشراكة الأمنية بين واشنطن والرياض طويلة الأمد".

وأضاف "كما أن الزيارة تؤكد عزمنا من جديد على الوقوف بجانب الرياض في وجه الاعتداءات الإيرانية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وصل إلى الرياض أول أمس الأربعاء، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام بحث خلالها ملفات المنطقة.

والتقى بومبيو العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.
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