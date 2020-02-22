فخر مصر.. شريف منير يوجه رسالة إلى مجدي يعقوب





ونشر شريف منير صورة للدكتور مجدي يعقوب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلقا: "حبيب الكل .. فخر مصر .. سير د./ مجدي يعقوب .. ربنا يخليك لكل الناس".





يشار إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدى يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.











وجه الفنان شريف منير رسالة إلى الدكتور مجدي يعقوب بعد تكريمه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، على هامش حفل صناع الأمل.