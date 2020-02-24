رغم وجود أطفالها معها.. سيدة تفقد الوعي على متن طائرة بسبب الكحول

في واقعة مؤسفة، فقدت سيدة بريطانية في الحادية والثلاثين من عمرها الوعي أثناء سفرها برفقة أطفالها الأربعة على متن رحلة جوية متجهة من مدينة "ميونخ" الألمانية إلى مطار "جاتويك" في إنجلترا، حيث تم العثور عليها فاقدة للوعي على متن الطائرة عند مغادرة بقية الركاب، وجاء ذلك بعد أن أقدمت هذه السيدة على احتساء الكحول خلال الرحلة رغم تواجد الأطفال برفقتها.





وسلط تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، كانت تصطحب أطفالها الأربعة إلى المنزل على متن رحلة تابعة لشركة طيران "EasyJet"، بعد قضاء نزهة عائلية عندما حدثت هذه الواقعة.





وأشار التقرير إلى أن الأم كانت في حالة سكر لدرجة أنه لم يكن في إمكانها السير في خط مستقيم، فضلًا عن أنها كانت تتحدث بشكل غير مفهوم؛ وكان أحد أطفال هذه السيدة قد تعرض لإصابة خلال النزهة العائلية، وكانت هي تصطحبه إلى المنزل بمدينة "بوشي" البريطانية لتلقي مزيد من الرعاية.





واعترفت الأم لدى مثولها أمام المحكمة بأنها مذنبة فيما يتعلق بأنها كانت حالة سكر أثناء رعاية طفل دون سن السابعة.





وأفاد المدعي العام "ديفيد هولمان" بأنه قد لوحظ أثناء تواجد هذه السيدة على متن الرحلة الجوية أن سلوكها كان غريبًا مع طاقم الطائرة، إلى جانب أنها بدت عدوانية وقاسية في تعاملها مع الأطفال، مشيرًا إلى أنها كانت تحتسي مشروبًا كحوليًا خلال الرحلة، ولدى هبوط الطائرة، ظلت هي في مقعدها، وكان أطفالها على مقربة منها، وقد تم استدعاء الشرطة في أعقاب ذلك.





وعندما حاولت السير إلى الجزء الأمامي من الطائرة، تبين أنها غير قادرة على ذلك.





وأوضح "هولمان" أن الشرطة وصلت إلى مطار "جاتويك" وألقت القبض على هذه السيدة كونها وُجدت في حالة سكر في مكان عام أثناء رعاية طفل دون سن السابعة.



