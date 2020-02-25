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رياضة

أفريقيا فى خطر.. خسائر مدوية لـ الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:16 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك
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عمرو الحلوانى
يعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو الخاسر الأكبر من قرار مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة الأهلى التى كانت من المقرر إقامتها أمس " الإثنين " فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة  لمنافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وسادت حالة كبيرة من الغضب لدى مسئولى اتحاد الكرة بسبب عدم ذهاب الزمالك إلى استاد القاهرة وخوض المباراة، ونشر الاتحاد المصري بيانا مفاده: "نأسف لهذا المشهد. وسنطبق اللائحة ، علما بأنه تم التنسيق مع الأمن وتبين لنا أنه لا توجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتي الفريقين إلى ملعب المباراة".

و أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللوائح تشير إلى فوز الأهلى بالمباراة بعد انسحاب الزمالك أمس، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيد الزمالك مع نهاية الموسم الكروى الجارى.

وأصبح مصير الزمالك فى مسابقة الدوري الممتاز صعبا للغاية، وتأكد بنسبة كبيرة عدم منافسته على اللقب خاصة بعد اتساع الفارق بينه وبين الأهلي إلى 17 نقطة بخلاف خصم " 6 نقاط " من رصيد الزمالك مع نهاية الموسم وهو ما يشير إلى أن الفارق الفعلى فى عدد النقاط بين الأهلى والزمالك " 23 نقطة ".

وبات الزمالك يواجه خطرا كبيرا أيضا بقرار انسحاب من مواجهة الأهلي، بشأن مشاركته فى بطولة دوري أبطال إفريقيا فى الموسم الكروى الجديد، خاصة وأن بنود المشاركة فى البطولة الإفريقية تتطلب الحصول على المركز الأول أو الثاني بمسابقة الدوري الممتاز.
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