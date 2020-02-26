رئيس أكاديمية البحث العلمي: التحالفات القومية كلمة السر في تعميق التصنيع المحلي

افتتحت أكاديمية البحث العلمي اليوم المؤتمر الدولي الرابع لتحلية المياه تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط" بحضور الأستاذ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتور مهندس محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي.





أوضح د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الأكاديمية قامت بإنشاء تحالف وطني لتعميق التصنيع المحلي في صناعة تحلية المياه، ويركز التحالف على تقديم حلول ابتكارية في مجال المياه وتوطين وصناعة تحلية المياه وزيادة نسبة المكون المحلى وينسق أعمال التحالف الأستاذ الدكتور حسام شوقى بمركز بحوث الصحراء، ويضم التحالف عدة جهات من الجهات الفاعلة في قطاع تحلية المياه في مصر وهم جامعة اسيوط، الإسكندرية، والجامعة البريطانية، مركز بحوث الصحراء، مركز التميز العلمي والتكنولوجي بوزارة الإنتاج الحربي، مركز دراسات وتحلية المياه بجامعة الإسكندرية، ومصنع صقر، والشركة العربية للطاقة المتجددة، وشركة قها للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويتجاوز تمويله 13 مليون جنيه.





وأضاف صقر أنه بالإضافة إلى التحالف ومن خلال الخطة التنفيذية لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار تدعم الأكاديمية تنفيذ 19 مشروعا فى البحوث والتطوير والابتكار وتعميق تصنيع محلى بهدف توطين صناعة تكنولوجيا تحلية المياه وبلغ إجمالى الدعم لهذه المشروعات 30 مليون جنيه.





وأشاد صقر بالتعاون الحالى بين وزارات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف مشتركة حيث انتهى عصر الجزر المنعزلة وأصبح التكامل والتعاون هو السمة المميزة للأداء الحكومى، وتحالف اليوم خير دليل ووجه شكر خاص لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومركز التميز العلمى على الدعم غير المحدود والمعاونة فى تحويل مخرجات البحث العلمى الى منتجات صناعية، حيث كانت تمثل هذه المرحلة الحلقة المفقودة والخبرات غير المتوفرة فى المجتمع الأكاديمى، وسنحتفل جميعا كشركاء فى أكتوبر القادم بدخول أول محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية سعة 21 متر مكعب تصنيع محلى من إنتاج مصانع الإنتاج الحربى، وستدخل الخدمة فى منطقة حلايب.



