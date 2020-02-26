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محافظات

سويسرا مصر.. ذوبان جليد جبال سانت كاترين ينعش الحياة البرية.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:04 م
جليد سانت كاترين
جليد سانت كاترين
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ايمن محمد
تحول الجليد في سانت كاترين، إلي شلالات وبحيرات، وبدأ في الذوبان، لتصبح سانت كاترين، سويسرا مصر كما يطلق عليها البدو .

وتسيل المياه في الوديان على شكل انهار صغيرة في منظر طبيعي خلاب، يجذب الأنظار وتهفو له القلوب .

وحصل صدي البلد، على  فيديو من صفحة سانت كاترين مدينتي الجميلة  يوضح  مراحل ذوبان المياه من الجبال الى الوديان  ونزوله مشكلا شلالات وبحيرات .

ودعا رمضان الجبالي ادمن صفحة سانت كاترين مدينتي الجميلة، المصريين لزيارة سانت كاترين والتمتع  بطقس سانت كاترين الذي يشبه طقس أوروبا .

وأكد اسماعيل حطب مدير محمية سانت كاترين إن ذوبان الثلج يفيد الخزان الجوفي وينعش الحياة البرية داخل محمية سانت ويجعل النباتات الطبية والعطرية تنمو أكثر.
 
اقرأ أيضا :  
سويسرا مصر.. ذوبان جليد جبال سانت كاترين ينعش الحياة البرية.. فيديو
سويسرا مصر.. ذوبان جليد جبال سانت كاترين ينعش الحياة البرية.. فيديو
سويسرا مصر.. ذوبان جليد جبال سانت كاترين ينعش الحياة البرية.. فيديو
سويسرا مصر.. ذوبان جليد جبال سانت كاترين ينعش الحياة البرية.. فيديو
سويسرا مصر.. ذوبان جليد جبال سانت كاترين ينعش الحياة البرية.. فيديو
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