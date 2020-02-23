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محافظات

لكل اسم حكاية.. الحفرة الزرقاء بـ دهب مغامرة الموت وبوابة جينيس للغطاسين

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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ايمن محمد

تعتبر "الحفرة الزرقاء" بدهب التى تعرف دوليا باسم "البلو هول"، أخطر مغامرة غطس يقوم بها الغطاسون المحترفون على مستوى العالم، وهم يعيشون ساعات ما بين الحياة والموت وأيضا المتعة.


"البلو هول" مقصد للسائحين المحترفين من هواة المغامرة بسبب عمقها الذى يتجاوز 10 كيلو مترات فى عمق البحر.


ويتسابق عليها الغطاسون من مختلف دول العالم لدخول موسوعة جينيس العالمية وكان آخرهم الغطاس المصرى أحمد جبر الذى دخل موسوعة جينس العالمية بأطول غطسة.


يقول الدكتور عادل طاهر خبير طب الأعماق بجنوب سيناء إن البلو هول عبارة عن بئر عميقة جدا ويوجد على مسافة عمق 100 متر قوس صغير  يخترقه الغطاس الذى يقوم بالمغامرة.


وأضاف أن تلك المنطقة تعتبر محطة تحطيم الأرقام القياسية عالميا وصعوبتها ترجع حال فشل الغطاس فى الوصول للقوس للخروج منه بسبب الظلام المحيط بالقوس الذي قد يصاب فيه الغواص بسكر الأعماق حتى ينفذ منه الأوكسجين ويموت.


وأضاف طاهر أن هذه المنطقة مشهورة عالمية بمحطة كسر الأرقام القياسية فى الغوص لعمقها.


وأوضح محسن جعفر الخبير السياحي أن منطقة البلو هول من أجمل مناطق الغوص فى العالم ويقدم إليها الغواصون  المحترفون والحاصلون على دورات متقدمة فى الغوص ورغم ذلك كثير منهم يموت شهيد مغامرته ويكتب اسمه فى الجبل  المواجه لـ"البلو هول" فى لوحة رخام يدون بها اسمه واليوم  الذى حاول فيه  المغامرة وموته وبلده.


وأضاف  أنور سليمان من أصحاب الكافيتريات بمنطقة البلوهول أحد الغطاسين بدهب أن  البلوهول منطقة التحدى للغطاسين ويأتى إليها آلاف السياح إما للغطس أو للترحم على أقاربهم الذين  ماتوا فى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة تمتاز المناظر الخلابة والجبال الملونة.


وتخضع تلك المنطقة  للتطوير من قبل وزارة البيئة  وسوف يتم تركيب سقالات للغطس حتى لا تتأثر منطقة الشعاب المرجانية بالغطس وتمهيد الطرق المؤدية لرأس أبو جالوم وإنشاء خدمات بها.


وزارت  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس منطقة البلوهول  ورأس ابو جالوم لمتابعة التطوير الذى يتم بها.

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لكل اسم حكاية.. الحفرة الزرقاء بـ دهب مغامرة الموت وبوابة جينيس للغطاسين
لكل اسم حكاية.. الحفرة الزرقاء بـ دهب مغامرة الموت وبوابة جينيس للغطاسين
لكل اسم حكاية.. الحفرة الزرقاء بـ دهب مغامرة الموت وبوابة جينيس للغطاسين
لكل اسم حكاية.. الحفرة الزرقاء بـ دهب مغامرة الموت وبوابة جينيس للغطاسين
لكل اسم حكاية.. الحفرة الزرقاء بـ دهب مغامرة الموت وبوابة جينيس للغطاسين
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