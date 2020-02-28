وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة ناجحة لـ باكستان

عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية ، والتي أجرى خلالها عددا من اللقاءات الهامة مع عدد من المسئولين وكبار رجال الدولة بباكستان.





وبدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.





وأجرى الفريق أول محمد زكى جلسة مباحثات ثنائية مع الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية حيث تناولت المباحثات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .





ثم التقى بالفريق أول قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش الباكستانى وتناول اللقاء سبل دعم التعاون بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية في العديد من المجالات.





والتقى الفريق أول محمد زكى، بالسيدة زبيدة جلال خان وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية تناول الشراكة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية في مجالات التصنيع والإنتاج الحربي وتبادل الخبرات بين البلدين.





كما التقى القائد العام، بالسيد عمران خان رئيس الوزراء لجمهورية باكستان الإسلامية حيث تم تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية.





واختتم الفريق أول محمد زكي لقاءاته بمقابلة السيد عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وتناول اللقاء العلاقات المصرية الباكستانية الراسخة ومدى توافق وجهات النظر تجاه العديد من القضايا ، كما نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للرئيس الباكستاني ، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات القوية من الشراكة والتعاون مع دولة باكستان ، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والباكستانية تجاه دعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.





من جانبه، أشاد السيد عارف علوى بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي .. مشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر وباكستان .. مؤكدا أنه يتطلع إلى استمرار الشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين.





حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية وكبار رجال الدولة بجمهورية باكستان الإسلامية.



