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أخبار البلد

الصحة توضح: ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض كورونا؟ فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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محمد غالي

تعمل وزارة الصحة، على قدم وساق، لتنفيذ الخطة الاحترازية التي تطبقها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي نجحت في السيطرة على الموقف، واكتشاف الحالة الحاملة للفيروس.


ووفرت وزارة الصحة أكثر من 20 بوابة حرارية يتم توزيعها بالمطارات والموانئ المصرية لفحص الوافدين من جميع الدول، خاصة الدول التي ظهر بها الفيروس، لتكون خط الدفاع الأول ضد الدول الموبوءة.


وتعمل مستشفيات الحميات، كأول مستشكف للحالات المشتبه بها بفيروس كورونا المستجد، وتليها مستشفيات الحجر الصحي، وفي حالة الإصابة يتم العزل بشكل كامل بمستشفى النخيلة بمطروح.


وأوضحت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن مستشفيات الحميات يكمن دورها في اكتشاف أي حالة ترتفع درجة حرارتها ومشتبه بها، ونقلها بعد ذلك للمستشفيات المخصصة للحجر الصحي، وفي حالة التأكد يتم تحويلها إلى مستشفى العزل.


وقالت وزيرة الصحة، إن المستشفيات المخصصة للتعامل مع فيروس كورونا أو غيره من الفيروسات، جاهزة لاستقبال أي حالة، ولن تغلق إلا بإشعار من منظمة الصحة العالمية بعدم وجود أي فيروس.

 


وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، عدم وجود أي حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نشر وسائل الإعلام الفرنسية، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمتين من مصر.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء جميع الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه ١٤ يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مشيرًا إلى أنه تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًًا وخالٍ من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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