الصحة توضح حقيقة الحالة الواحدة لفيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، ان مصر خالية تماما من فيروس كورونا.

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اكد مجاهد، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان ما تقصده منظمة الصحة العالمية في مؤتمرها الصحفي اليوم، الحالة الحاملة للفيروس والتي أتت نتائجها سلبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، الخميس، الماضي، تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه ١٤ يوما داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مشيرًا إلى أنه تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًًا وخالي من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

قالت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، إن هناك حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر، ولا علم لنا بحالات أخرى.





ودعت المنظمة بلدان العالم لدعم بعضها البعض لاحتواء فيروس كورونا، مؤكدة أن احتواء فيروس كورونا يحتاج لعمل جمعي وجهود أكبر.