بعد اكتشافها في فرنسا وكندا.. "الصحة العالمية" توضح حقيقة حالات كورونا القادمة من مصر

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها على علم بالتقارير الصادرة عن السائحين الفرنسيين والآخر الكندي الذين ثبت مؤخرًا إصابتهم بفيروس COVID-19 بعد عودتهم من مصر.

وأوضحت المنظمة أن الحالات المؤكدة في فرنسا كانت في زيارة سياحية لمصر وما زال مصدر ومكان الإصابة قيد التحقيق.





وأبلغت وزارة الصحة والسكان، منظمة الصحة العالمية في مصر فور تلقيها الإخطار.





وقامت الوزارة بتنشيط فرق الاستجابة السريعة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة للتقصى الوبائي وإجراءات متابعة المخالطين.





وتعمل منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان في تقديم المشورة الفنية الخاصة بأنشطة التحقيق والاستجابة.





وأوصت منظمة الصحة العالمية بفحص الخروج من البلاد لدولة الصين في توصياتها المؤقتة الصادرة في 30 يناير بعد إعلان COVID-19 كطارىء صحة عامة ذو قلق دولي بموجب اللوائح الصحية الدولية.





وتركز البلدان في الوقت الحالي على فحص المسافرين القادمين فقط من البلدان التي يُحتمل أن يبلغ عن انتقال مجتمعي للفيروس بها مثل الصين أو إيران أو إيطاليا أو كوريا الجنوبية.





وتقوم مصر بتنفيذ فحص دخول المسافرين القادمين من هذه الدول فقط بناء على تقييم ذاتى قامت به وزارة الصحة والسكان حيث خلص التقييم أن فحص جميع المسافرين من جميع البلدان يستهلك الموارد.





وفى سياق الحالات المكتشفة حديثا تم اكتشاف كل من الحالتين الفرنسية والكندية في بلديهما حيث أنه لم تظهر على هذه الحالات أي من الأعراض أثناء مرورهم بنقاط الدخول المصرية وبالتالي لا يمكن اكتشافهم من خلال فحص الدخول.





وإضافة إلى ذلك تُظهر التقارير المنشورة أنه يتم اكتشاف نسبة ضئيلة من الحالات المستوردة عند نقاط الدخول بالدول حتى وإن كان إجراء الفحص قائما عند نقاط العبور.





وحتى الآن، تم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط من حالات COVID-19 داخل مصر وتعافى المريض بشكل تام منذ ذلك الحين.



