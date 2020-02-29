AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد اكتشافها في فرنسا وكندا.. "الصحة العالمية" توضح حقيقة حالات كورونا القادمة من مصر

السبت 29/فبراير/2020 - 05:37 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها على علم بالتقارير الصادرة عن السائحين الفرنسيين والآخر الكندي الذين ثبت مؤخرًا إصابتهم بفيروس COVID-19 بعد عودتهم من مصر.
وأوضحت المنظمة أن الحالات المؤكدة في فرنسا كانت في زيارة سياحية لمصر وما زال مصدر ومكان الإصابة قيد التحقيق.

وأبلغت وزارة الصحة والسكان، منظمة الصحة العالمية في مصر فور تلقيها الإخطار.

وقامت الوزارة بتنشيط فرق الاستجابة السريعة وإتخاذ الإجراءات المطلوبة للتقصى الوبائي وإجراءات متابعة المخالطين.

وتعمل منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان في تقديم المشورة الفنية الخاصة بأنشطة التحقيق والاستجابة.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بفحص الخروج من البلاد لدولة الصين في توصياتها المؤقتة الصادرة في 30 يناير بعد إعلان COVID-19 كطارىء صحة عامة ذو قلق دولي بموجب اللوائح الصحية الدولية.

وتركز البلدان في الوقت الحالي على فحص المسافرين القادمين فقط من البلدان التي يُحتمل أن يبلغ عن انتقال مجتمعي للفيروس بها مثل الصين أو إيران أو إيطاليا أو كوريا الجنوبية.

وتقوم مصر بتنفيذ فحص دخول المسافرين القادمين من هذه الدول فقط بناء على تقييم ذاتى قامت به وزارة الصحة والسكان حيث خلص التقييم أن فحص جميع المسافرين من جميع البلدان يستهلك الموارد.

وفى سياق الحالات المكتشفة حديثا تم اكتشاف كل من الحالتين الفرنسية والكندية في بلديهما حيث أنه لم تظهر على هذه الحالات أي من الأعراض أثناء مرورهم بنقاط الدخول المصرية وبالتالي لا يمكن اكتشافهم من خلال فحص الدخول.

وإضافة إلى ذلك تُظهر التقارير المنشورة أنه يتم اكتشاف نسبة ضئيلة من الحالات المستوردة عند نقاط الدخول بالدول حتى وإن كان إجراء الفحص قائما عند نقاط العبور.

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن حالة واحدة فقط من حالات COVID-19 داخل مصر وتعافى المريض بشكل تام منذ ذلك الحين.

وتجري مصر حاليًا اتصالات مع فرنسا وكندا من أجل تبادل المعلومات اللازمة لتتبع المخالطين وستقوم بمشاركة تقرير مع منظمة الصحة العالمية في الأيام المقبلة حيث بدأت فرنسا بالفعل في مشاركة نتائج التحقيق وأقرت كندا باستلام طلب مصر.
بعد اكتشافها في فرنسا وكندا.. "الصحة العالمية" توضح حقيقة حالات كورونا القادمة من مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس غامض.. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى .. تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم .. علاء عيد: مناظرة جميع المسافرين القادمين من مناطق ظهور المرض

بـ 5 إجراءات .. هكذا استعدت مصر لمواجهة فيروس كورونا

الصحة توضح لماذا أخفت جنسية حامل فيروس كورونا في مصر.. فيديو

بيان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن حالة مصاب كورونا في مصر

الصحة العالمية: 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

الصحة العالمية تكشف نتائج فحص المُخالِطين لحالة إصابة كورونا الوحيدة في مصر

ترشيحاتنا

كان مهاجما تقليديا.. ميدو: هذا المدرب صاحب الفضل في تطور مستوى محمد صلاح

نشرة الرياضة.. موعد عودة كهربا.. وفاة لاعب مصري في حريق.. حسرة في الترجي

زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير

بعد مناشدة من أحد متابعيه.. محمد رمضان يتبرع لصالح أحد المستشفيات

أطباء يفجرون مفاجأة: فيروس كورونا ظهر في إيران قبل الصين.. تفاصيل

غضب عارم في الجزائر بسبب مقطع فيديو على فيسبوك لحفل زفاف شابين مثليين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات سوبارو subaru في مصر بعد تخفيض 30 ألف جنيه.. صور

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور