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تعليم

استقبال رئيس جامعة ريكسهام لتفعيل فرع «لندن سكول للتجارة»

السبت 29/فبراير/2020 - 04:13 م
جامعة مصر
جامعة مصر
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قســم التعليــــم
في إطار استكمال التعاون المصري البريطاني في التعليم، وبعد افتتاح مقر لجامعة لندن سكول للتجارة بمقر جامعة  مصر للعلوم والتكنولوجيا؛ لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، زار رئيس جامعة ريكسهام أولاي ماكنينز، جامعة مصر للاتفاق على بدء الدراسة وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تمتلك 13 كلية كل منها رائدة في مجالها، بما تحتويه من أعضاء هيئة تدريس متميزين.

وكشف العزازي، عن أن قبول الطلاب بالجامعة مرتبط بعدد من القواعد التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أن الجامعة لها علاقات دولية متميزة تقودها الدكتورة ياسمين الكاشف مديرة العلاقات الدولية للجامعة.

وزار سميح زملط مدير تطوير الأعمال الدولي بجامعة لندن سكول، والدكتور أولاي ماكنينز رئيس جامعة ريكسهام في لندن، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، وكان في استقبالهم الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد عمر مستشار رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، والدكتور محمد رئيف عميد كلية الإدارة والاقتصاد.

وعلى هامش اللقاء، زار الوفد البريطاني أوبرا جامعة مصر والمستشفى الجامعي، والمكتبة المركزية للجامعة، كما زار المتحف الخاص بكلية الآثار.

يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، واسلام الطوخي نائب رئيس مجلس امناء الجامعة، والدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة مكتب العلاقات الدولية بجامعة مصر.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة مكتب العلاقات الدولية بجامعة مصر، إن افتتاح فرع جامعة «لندن سكول LSC»، داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، هو ثمار تعاون مشترك بين الجامعة وكليات التجارة بجامعة «لندن سكول»، تحت رعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، وإسلام الطوخي نائب رئيس جامعة مصر.

وأعلنت أن التعاون بين جامعة مصر وجامعة لندن في الادارة نتيجة جهود بذلت على مدار ٣ سنوات ماضية نتج على أثرها افتتاح أول فرع لجامعة لندن سكول في مصر والشرق الأوسط لمنح  الدراسات العليا فى الادارة والاقتصاد والاستثمار.

وأضافت أن زيارة نائب رئيس جامعة ريكسهام، تأتي ضمن مجموعة زيارات بين الأساتذة المصريين والبريطانيين المتبادلة بين الجامعتين خاصة أن الجامعة لها ٧ أفرع حول العالم، ونسعى لتأهيل الطلاب لسوق العمل عبر برامج تعليمية متميزة.

يشار إلى أن ذلك يأتي بعد أن تم افتتاح أول مقر لجامعة لندن سكول للتجارة في مصر والشرق الأوسط بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مطلع شهر فبراير 2020، بحضور اللورد توملينسون، رئيس مجلس إدارة جامعة لندن سكول، والرئيس التنفيذي للجامعة، تيم أندرادي، والبروفيسور محمد داستباز - نائب رئيس جامعة سوفولك البريطانية.
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