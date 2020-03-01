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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

الأحد 01/مارس/2020 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - سرقة
صورة أرشيفية - سرقة السيارات
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رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس عصابة  4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بالتخصص في سرقة السيارات والاتجار فيها.

وكانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة قيام 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

كما تبين أنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث،  تم ضبطهم وبحوزتهم 12 مفتاحا مصطنعا والمستخدمين فى وقائع السرقة.

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 3 حوادث سرقات سيارات باستخدام المفاتيح المصطنعة المضبوطة بحوزتهم، تم ضبط إحداها بمكان إخفائها، كما تم ضبط السيارتين بحوزة عملائهم "سيئى النية" .

تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمنى الجيزة والدقهلية، حيث تبين قيامهم بتغيير معالم السيارتين بإعادة طلائهما، وأقروا بعلمهم بأن السيارتين من متحصلات وقائع  سرقة والتخلص من اللوحات المعدنية وتغيير لونهما بقصد إخفاء معالمهما.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة السيارات.

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