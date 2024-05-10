رئيس لجنة سلامة الغذاء تفجر مفاجأة عن طهي الطعام في الأواني الألومنيوم

حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، على صفحتها الشخصية بالفيسبوك من استخدام الأواني الألومنيوم.

وقالت رئيس لجنة سلامة الغذاء: إن مجرد تخزين المياه في بستلة الألومنيوم يجعلها غير صالحة للشرب.

فإن تخزين المأكولات التي تحتوي على وسط حامضي مثل الصلصة والتسبيكة يجعل التفاعل مع الألومنيوم أعلى من معدلات التفاعل العادية .

وأشارت إلى أن الأواني الألومنيوم لا يجب تنظيفها عن طريق الدعك بالسلك لأن ذلك يعمل على إزالة طبقة الألومنيوم الخامل واستبدالها بالطبقة النشطة التي تتفاعل أسرع مع الغذاء.

وأضافت شيرين إن تأثير الألومنيوم الضار تأثير تراكمي يزيد مع الاستعمال عبر السنين وبالفعل يحصل ضررا لكن عمركم ما بتربطوا بين هذا الضرر الصحي وبين استخدامكم المستمر للألومينيوم .