بإعلان مصدر طبي | تطور مثير في الحالة الصحية لمصابات حادث الإقليمي

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، عن حالة المصابات الثلاثة في حادث الطريق الإقليمي والذي نتج عنه 19 حالة وفاة و3 مصابات.

واكد المصدر، ان الناحية الاولي حبيبة تماثلت للشفاء وتم خروجها من المستشفي وعودتها مرة أخري ولكنها أصبحت بصحة جيدة ويتم حجزها للاطمئنان علي صحتها.

وأوضح أن من بين المصابات اسراء والتي عادت الي الوعي وتم استئصال الطحال وتعاني من كسور ويتم احتجازها بالعناية لحين التماثل للشفاء وحالتها الصحية جيدة.

وتابع أن الحالة الاصعب، هي ايات درجة الوعي لا تزيد عن 5 من 15 فاقدة للوعي تماما ويتم احتجازها في العناية المركزة.

واوضح المصدر الطبي، ان أسرة الفتيات رفضوا نقلهم إلي مستشفيات القاهرة وأكدوا أن مستشفي الجراحات المتخصصة تقدم العناية الكاملة لبناتهم.