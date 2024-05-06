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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الفسيخ الفاسد .

 وكتبت د. شيرين علي صورة لسمكة البوري المخللة إذا الفسيخ اللي اشتريته جسمه منتفخ بالشكل ده إحذر من تناوله  فهو غير صالح للاستهلاك .

 

 وكانت أوضحت زكي أن الفسيخ الصالح للاستهلاك الادمي يجب أن يتمتع بالتالي :

- مدة تمليح لا تقل عن  3_4 أسابيع للأسماك الصغيرة و 6 أسابيع للأسماك الأكبر حجما .

- رائحته خالية من العفونة والنتانة المقززة لكن يتمتع بالرائحة المميزة للفسيخ  .

- أنسجته غير مهترئة وخالي من البقع والنمو الفطري  .

- يتمتع من الداخل بلون لحم أحمر أو وردي زاهي لا أحمر مزرق ولا بني ولا رمادي ولا أسود

- جسم السمكة خالي من القطع والجلد سليم .

-  جسم السمكة خالي من الانتفاخ .

- لا يوجد مياه داخل تجويف السمكة  .

- نسبة الملوحة عالية وابتعد عن الفسيخ العادم "الدلع"  .

- يجب وضع الفسيخ في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل الاستهلاك لضمان التخلص من أي طفيليات داخلية .

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