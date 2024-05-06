علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الفسيخ الفاسد .
وكتبت د. شيرين علي صورة لسمكة البوري المخللة إذا الفسيخ اللي اشتريته جسمه منتفخ بالشكل ده إحذر من تناوله فهو غير صالح للاستهلاك .
وكانت أوضحت زكي أن الفسيخ الصالح للاستهلاك الادمي يجب أن يتمتع بالتالي :
- مدة تمليح لا تقل عن 3_4 أسابيع للأسماك الصغيرة و 6 أسابيع للأسماك الأكبر حجما .
- رائحته خالية من العفونة والنتانة المقززة لكن يتمتع بالرائحة المميزة للفسيخ .
- أنسجته غير مهترئة وخالي من البقع والنمو الفطري .
- يتمتع من الداخل بلون لحم أحمر أو وردي زاهي لا أحمر مزرق ولا بني ولا رمادي ولا أسود
- جسم السمكة خالي من القطع والجلد سليم .
- جسم السمكة خالي من الانتفاخ .
- لا يوجد مياه داخل تجويف السمكة .
- نسبة الملوحة عالية وابتعد عن الفسيخ العادم "الدلع" .
- يجب وضع الفسيخ في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل الاستهلاك لضمان التخلص من أي طفيليات داخلية .