علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الفسيخ الفاسد .

وكتبت د. شيرين علي صورة لسمكة البوري المخللة إذا الفسيخ اللي اشتريته جسمه منتفخ بالشكل ده إحذر من تناوله فهو غير صالح للاستهلاك .

وكانت أوضحت زكي أن الفسيخ الصالح للاستهلاك الادمي يجب أن يتمتع بالتالي :

- مدة تمليح لا تقل عن 3_4 أسابيع للأسماك الصغيرة و 6 أسابيع للأسماك الأكبر حجما .

- رائحته خالية من العفونة والنتانة المقززة لكن يتمتع بالرائحة المميزة للفسيخ .

- أنسجته غير مهترئة وخالي من البقع والنمو الفطري .

- يتمتع من الداخل بلون لحم أحمر أو وردي زاهي لا أحمر مزرق ولا بني ولا رمادي ولا أسود

- جسم السمكة خالي من القطع والجلد سليم .

- جسم السمكة خالي من الانتفاخ .

- لا يوجد مياه داخل تجويف السمكة .

- نسبة الملوحة عالية وابتعد عن الفسيخ العادم "الدلع" .

- يجب وضع الفسيخ في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل الاستهلاك لضمان التخلص من أي طفيليات داخلية .