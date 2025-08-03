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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطاع الأعمال": "هايديليكو" تنتهي من تنفيذ مشروع خطوط ربط كهربائي في "الدلتا الجديدة"

جانب من المشروع
جانب من المشروع
علياء فوزى

أعلنت شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية – هايديليكو، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع خطوط ربط كهربائي لروافع مشروع "مستقبل مصر" ضمن مشروعات "الدلتا الجديدة"، جهد 220 ك.ف، خلال فترة زمنية قياسية بلغت نحو 4 أشهر فقط.

وشمل نطاق الأعمال إنشاء عدد من الخطوط الهوائية مزدوجة الدائرة وثنائية الموصل، وهي كالتالي: خط رشيد (2-5) جهد 220 ك.ف بطول 1.3 كم، خط ND5/ND6 جهد 220 ك.ف بطول 37 كم، وخط ND6/ND7 جهد 220 ك.ف بطول 55 كم.

وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل بكفاءة عالية بدءًا من أعمال التصميمات، مرورًا بالتنفيذ الشامل للأعمال المدنية، وتركيب الأبراج، وحتى شد الموصلات، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (جهة الإسناد)، ودخل المشروع الخدمة فعليًا بإطلاق التيار الكهربائي.
 

مشروعات قومية
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الشركات التابعة للوزارة على المساهمة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة مشروع "الدلتا الجديدة" الذي يمثل أحد ركائز استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والتوسع الزراعي. وأشار إلى أن شركة "هايديليكو" تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة ولديها كفاءات بشرية متميزة،  مشيدا بالجهود التي بذلتها فرق العمل لإنجاز المشروع، ومؤكدًا على حرص الوزارة على دعم وتطوير الشركات التابعة لتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

يُذكر أن شركة هايديليكو تأسست عام 1971، وساهمت منذ إنشائها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، وتُعد من الشركات الرائدة في مجالات تنفيذ خطوط نقل الكهرباء، محطات التوليد، محطات المحولات، التركيبات الكهروميكانيكية، شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، وصناعة الأعمدة واللوحات الكهربائية. كما تنشط الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح، إضافة إلى مشروعات الهاتف والنقل الثقيل. وقد تمكنت مؤخرًا من زيادة حجم أعمالها وفتح أسواق جديدة خارج مصر، ما يعكس تنامي قدراتها ومكانتها في السوقين المحلي والدولي.

وزير قطاع الأعمال العام القابضة للتشييد الكهرباء الطاقة المتجددة

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