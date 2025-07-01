أمل حجازي تشارك جمهورها أول صور بعد خلعها الحجاب

شاركت الفنانة أمل حجازي جمهورها أحدث صور ليها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وظهرت أمل حجازي بشعر كيرلي وميكاب ناعم وتعتبر هذه الصور الأولى بعد إعلان خلعها الحجاب بعد أن ارتدته لمدة ٧ سنوات.

وفى مارس ٢٠٢٤ ، أثارت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر منصات السوشيال ميديا بدون حجاب في أحد المحال التجارية، وتغني أغنيتها المعروفة والشهيرة «زمان».

بمجرد تداول مقطع الفيديو الذي يُظهر أمل حجازي بدون حجاب، أُصيبت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الجدل الواسع منقسمين بين مؤيد ومعارض لقرارها بخلع الحجاب.

اهتمت أمل حجازي بالرد على منتقديها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث شاركت منشور عبر منصة فيسبوك قالت خلاله:

«إلى كل من يهمة الأمر أنا لم أخلع قربي وحبي إلى الله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض.. ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمد لله.. ولم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئًا آخر.. مع حبي وإحترامي اقتضي التوضيح.

ارتداء أمل حجازي الحجاب

وكانت أعلنت المطربة أمل حجازي في سبتمبر عام 2017م ارتدائها الحجاب، معربة عن سعادتها بهذا القرار في وقت لاحق من عام 2020، حيث نشرت في ذلك الوقت صورة لها من أمام الكعبة المشرفة وعلقت عليها:

«في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين أخذت القرار في اتداء الحجاب، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بالقرب من الله.. الحمد لله على هذه النعم».