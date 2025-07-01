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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سلع بأسعار تنافسية | أسواق اليوم الواحد تمتد لمحافظات الجمهورية.. واقتصادي: تستهدف تحقيق التوازن

أسواق اليوم الواحد
أسواق اليوم الواحد
ياسمين القصاص

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في التوسع بمبادرة "أسواق اليوم الواحد" في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أحد أسواق اليوم الواحد بمدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، في إطار خطة الوزارة لتقديم السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تسعى الدولة باستمرار إلى التصدي لموجات الغلاء من خلال حلول غير تقليدية، تتمثل في إطلاق المبادرات الرئاسية، وتفعيل أسطول البيع المتنقل، واستهداف المناطق الأكثر احتياجا بشكل مباشر، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  عد الرقابة الصارمة على الأسواق عاملا حاسما في ضبط الأسعار والحد من ممارسات جشع بعض التجار، حيث تشكل هذه الرقابة الضمانة الحقيقية لوصول السلع إلى المواطنين بأسعار عادلة.

وأشار الإدريسي، إلى أن كما تساهم هذه المبادرات، إلى جانب الإجراءات الرقابية، في دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير الدولار اللازم للعمليات التصنيعية، مما ينعكس إيجابا على خفض تكلفة الإنتاج، ويؤدي في النهاية إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية بما يتناسب مع القوة الشرائية للمستهلك المصري.

وتقام أسواق اليوم الواحد بشكل أسبوعي، وتوفر مجموعة متنوعة من السلع تشمل: اللحوم (الطازجة والمجمدة)، الدواجن، الخضروات، الفاكهة، والسلع الغذائية الأساسية، وذلك مباشرة من المزارع إلى المستهلك، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة. 

كما تهدف هذه الأسواق إلى تقديم دعم فني لتطوير آليات البيع لدى صغار المنتجين وتعزيز مساهمة الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمعات الريفية.

تخفيضات في المجمعات الاستهلاكية  

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين بدء تخفيضات بنسبة 10% على عدد من السلع الأساسية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتستمر هذه العروض حتى الخميس 3 يوليو 2025.

تشمل التخفيضات:

 - اللحوم الطازجة والمجمدة

 - الدواجن المجمدة

 - الخضروات والفاكهة

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الأمن الغذائي، وضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. كما وجّه بزيادة ضخ السلع المستهدفة خلال فترة العروض لضمان تلبية احتياجات السوق، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من هذه التخفيضات.

صرف مقررات تموين يوليو 

من جهة أخرى، بدأت وزارة التموين اليوم الثلاثاء صرف مقررات تموين شهر يوليو 2025 من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، بتوفير السلع المدعمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية.

ويتم صرف السلع وفقا لقيمة الدعم المخصصة لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية، حيث توفر الوزارة مجموعة متنوعة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين ضمن منظومة الدعم.

جهود رقابية واستراتيجية مخزون السلع 

تواصل الوزارة أيضا ضخ السلع الغذائية واللحوم في مختلف المنافذ التموينية، في ظل وجود مخزون استراتيجي آمن من جميع السلع، تأكيدًا على التزام الدولة بتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات الأساسية.

وتكثف الوزارة الحملات الرقابية الميدانية لضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة مثل الاحتكار أو رفع الأسعار، في إطار السعي المستمر لتحقيق استقرار السوق وتعزيز الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

وسوف نرصد لكم أهداف المبادرة:

 - دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية.

 - تعزيز فرص العمل لصغار التجار، والمزارعين، ورواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 - ربط المنتج بالمستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يسهم في تقليل التكاليف وضبط الأسواق.

التموين أسواق اليوم الواحد وزارة التموين مبادرات أسواق اليوم الواحد

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