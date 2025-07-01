للقضاء علي الانيميا.. وزير التموين: إضافة الحديد وحمض الفوليك علي رغيف الخبز

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، إن مصر من أولي الدول التي أهتمت بالمنظومة الغذائية لما لها مردود علي بناء الانسان وتقوية مناعته

واضاف خلال كلمة له في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية ، أن مصر آمنت بأهمية التغذية وجودة الغذاء ولذا جاءت احتفالية اليوم بالشراكة مع الوزارات المعنية لبناء الثقة بين الأطراف كافة .

ضبط الأسواق ومراقبتها

وأوضح وزير التموين ، أن دورها يتمثل في ضبط الأسواق ومراقبتها من أجل حصول المواطن علي غذاء صحي وأمن وتم تطوير منظومة الدعم الغذائي وتحسين آليات الاستهداف الذكي وكان نتاج ذلك الكارت الذكي بالإضافة إلي ذلك كان نجاح خطة الدولة في توفير المخزون الاستراتيجي بفضل عدد من الخطوات والاستراتيجيات العلمية .

وتابع : تم بالتعاون مع معهد التغذية إضافة الحديد وحمض الفوليك الي رغيف الخبز وتم البدء بعدد من المناطق الي أن يتم تعميمها علي كافة المحافظات .