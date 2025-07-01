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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يتابع انتظام منظومة الطحن وتطوير شركات المطاحن لدعم الأمن الغذائي

شريف فاروق
شريف فاروق
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سلسلة اجتماعات مع قيادات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان كفاءة واستقرار منظومة إنتاج الدقيق البلدي المدعم،  لمتابعة انتظام العمل وخطط التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية.

واستهل الوزير اجتماعاته بلقاء مع قيادات شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وخطط تطوير خطوط الإنتاج والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه سير العمل وسبل تذليلها، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، كما شدد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، ورفع قدراته الفنية والإدارية.

وفي السياق ذاته، عقد الوزير اجتماعًا آخر مع قيادات شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، حيث تم تقديم عرض شامل عن جهود التطوير المنفذة، والتي شملت تحديث المعدات، وتحسين جودة التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى خطط التحول الرقمي في منظومة العمل، وتم استعراض الخطط المستقبلية للشركة التي تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية في السوق، وضمان استقرار توريد الدقيق البلدي المدعم، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماعين على أن تطوير البنية الصناعية والتكنولوجية لمطاحن الدقيق يُعد من الأولويات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الخبز المدعم، وخفض نسب الفاقد، وتحقيق استدامة في إمدادات السلع الاستراتيجية، كما شدد على أهمية المتابعة الدورية لخطط الشركات التابعة، لتحقيق التكامل بين مكونات منظومة الإنتاج والتوزيع، ودعم مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي، مع الالتزام التام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

وقد شارك في الاجتماعين الدكتور/ علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، المحاسب/ عادل الخطيب، العضو المنتدب المتفرغ لشؤون المطاحن والمضارب والسلع
    المهندس/ علي عبد العزيز، مستشار المطاحن.
ومن جانب شركة مطاحن الإسكندرية:
    المحاسب / ممدوح الششتاوي، رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)     المهندس/ محمد فهمي، الرئيس التنفيذي     المحاسب/ ناصر فاروق، العضو المنتدب (المالي – الإداري – التجاري)
ومن جانب شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا: اللواء/ محمد إيهاب، رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)المهندس/ عبد العزيز شكري، الرئيس التنفيذي المحاسب/ ممدوح عليوة، العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية والتجارية.

وفي ختام الاجتماعات، وجّه الوزير بسرعة استكمال تنفيذ ما تبقى من مراحل التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضمان انتظام العمل دون تأثر عمليات التوريد أو الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تضع تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها.

شريف فاروق للشركة القابضة للصناعات الغذائية التجارة الداخلية

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