محافظ الإسماعيلية: أقمنا 8 أسواق لليوم الواحد في المحافظة منها سيارات متنقلة

قال اللواء طيار أركان حرب أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن مقابر الشهداء شهدت وجود بعض الخارجين عن القانون، وسنبحث تنفيذ مطالب المواطنيين بشأنها.

وأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: « الدولة تولي اهتمام كبير بملف الصحة لأنها أداة من أدوات بناء الإنسان المصري، كما أن القوافل الطبية وصلت إلى كل المناطق النائية بالمحافظة لتوقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان».

أما عن ضبط الأسعار، أوضح محافظ الإسماعيلية، أن ضبط الأسعار هو توجه الدولة، مشيرًا إلى أن أسواق اليوم الواحد هدفها تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، قائلًا: «أقمنا 8 أسواق لليوم الواحد فى المحافظة منها سيارات متنقلة للوصول إلى كل المناطق»