دون إضافة شيء جديد.. BMW ترفع أسعار سياراتها

عادةً ما تأتي السيارات الكبيرة بأرقام كبيرة، سواء من حيث الأداء أو السعر، وسيارة BMW M5 ليست استثناءً.

فمع دخول طراز 2026 الأسواق، أعلنت الشركة الألمانية عن زيادات جديدة في الأسعار، دون إدخال أي تحديثات ملموسة على المزايا القياسية.

زيادة أسعار السيارات دون مقابل

طراز M5 Touring الذي بدأ رحلته في السوق الأمريكية مؤخرًا، سيُعرض الآن بسعر يبدأ من 123,900 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2,400 دولار عن الطراز السابق، أي ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 2% تقريبًا.

ويأتي ذلك دون أي تحسينات أو ترقيات جديدة تبرر هذه الزيادة.

وبالمثل، ستشهد M5 سيدان ارتفاعًا مماثلًا في السعر، لتبدأ من 121,900 دولار أمريكي، بحسب البيانات الرسمية التي تم الكشف عنها، وتبقى هي الأخرى بمواصفات دون تغيير.

رغم هذه الزيادة، يبدو أن الطلب على M5 لا يتأثر كثيرًا.

فقد أعلنت BMW أن مبيعات نسخة Touring قد تجاوزت بشكل مفاجئ مبيعات نسخة السيدان داخل السوق الأمريكية وهي سابقة لافتة في سوق يُعرف بتفضيله لسيارات السيدان والـSUV.

أما عالميًا، فذكرت الشركة أن طراز M5 الجديد يشهد "طلبًا مرتفعًا جدًا"، مما يشير إلى أن الجمهور المستهدف لهذه الفئة مستعد لتحمل فارق السعر طالما ظلت السيارة تقدم نفس الأداء الراقي والمكانة المميزة.

رغم هذه الزيادات، تبقى أسعار BMW M5 Touring أقل من منافستها المباشرة أودي RS6 أفانت، التي تبدأ من 126,600 دولار أمريكي.

ومن اللافت أن أودي حافظت على سعرها نسبيًا منذ عام 2020، ما يجعل BMW بحاجة إلى تقديم قيمة تنافسية واضحة رغم الزيادات الأخيرة.

في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، لا تعني الزيادة في الأسعار بالضرورة تراجعًا في الطلب، خاصة حين يتعلق الأمر بعلامات قوية مثل BMW M.

ومع أن المشترين قد لا يحصلون على مزايا جديدة هذا العام، إلا أن الولاء للعلامة الألمانية لا يزال عاملًا حاسمًا في استمرار قوة المبيعات.