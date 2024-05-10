صحة القليوبية تنظم قافلة طبية للكشف على أهالي كفر شكر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية المنشاة الصغرى التابعة بمدينة كفر شكر لمدة يومين، وهما 10 و11 مايو من الشهر الجاري.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

من ناحية أخرى قام محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان ، بجولة لمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمدن كفر شكر وبنها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم .

ووجه محافظ القليوبية خلال تفقد المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.



وأكد المحافظ أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.