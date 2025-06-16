لا تهديد أو أزمة.. الحكومة: إعطاء الأولوية للقطاعات الأساسية وإمدادها بالغاز الطبيعي

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" اللجنة تتابع الاوضاع في المنطقة والتداعيات الاقتصادية على مصر في ضوء استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل ".

وتابع محمد الحمصاني :" نتابع تنفيذ الخطط العاجلة التي تم وضعها للتعامل مع الوضع واللجنة تهدف متابعة التداعيات الاقتصادية والتعامل معها لضمان سرعة تنفيذ أي قرارات يتم اتخاذها ".

واكمل محمد الحمصاني :" هناك تداعيات قد تنتج عن استمرار التصعيد العسكري يبين إيران وإسرائيل ومنها تأثر سلاسل الإمداد على المستوى الدولي وإمدادات الغاز الطبيعي والسلع الاستراتيجية".

ولفت محمد الحمصاني :" وضعنا خطط لتوفير المواد البترولية والغاز الطبيعي ووزارة البترول طبقت خطة الطواريء من خلال العمل على إعطاء الاولوية للقطاعات الأساسية بإمداداه بالغاز الطبيعي والعمل على التعاقد على وصول 3 سفن لإمداد الدولة باحتياجتها من الغاز الطبيعي بجانب توفير السولار والمازوت ".

وتابع :"لا يوجد أي تهديد أو أزمة واللجنة التي تم تشكيلها استباقية للتعامل مع أي تداعيات اقتصادية نتيجة التصعيد بين إسرائيل وإيران".

