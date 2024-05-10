ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في عيد ميلادها| شاهد

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لم تبالغ ياسمين الخطيب في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.