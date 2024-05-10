عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

الدواجن
الدواجن

 

 

 

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق بشكل ملحوظ اليوم مجددا، إذ سجلت نحو 74-76 جنيها في المزرعة في المتوسط لأول مرة هذا الشهر ، بعد 105 جنيهات كأعلى سعر، وبعد 80-81 جنيها قبل أيام.

أسعار الدواجن اليوم 

وهبط  سعر الدواجن اليوم إلى 78 جنيها إلى 90 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 130 جنيها ووصلت إلى 137 جنيها في أسواق بعض المناطق بتراجع نحو 60 جنيهًا، فيما تراجع سعر كرتونة البيض من نحو 185 إلى 125 جنيها.

 

تراجع أسعار الأعلاف 

وشهدت أسعار العلف تراجعا بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

60 جنيها

وتراجع سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، ضمن أسعار الدواجن بنحو متوسط 60 جنيها، إذ يبدأ اليوم من 172-200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من  74-76 جنيها في المزرعة، و78 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-130 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 97-110 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 87- 105 جنيهًات للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 172-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 110 جنيهات للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 65 -70 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 45-55 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 73 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

سعر كرتونة الأحمر 120 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 125-135 جنيها بعد 180 أو يزيد.

البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 125 جنيها.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 127 جنيها للمستهلك
أسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر كرتونة البيض الأحمر الدواجن اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو البانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيوت كالقبور.. تعليق مثير من أحمد العوضي على عودته لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 10-5-2024

رد فعل صادم من محامي الشحات بسبب بيان بيراميدز في قضية الشيبي

بعد القبض عليه.. من هو صاحب الاستعراض بسيارته في الإسماعيلية.. تفاصيل

تصل لـ40 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

تأخر 5 شهور.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

صلاح مظلوم.. غضب في ليفربول بسبب الفرعون المصري

موضوعات متعلقة

مواطنون ضد الغلاء: السماسرة وراء تعطيل انخفاض أسعار الدواجن

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 9 مايو

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو

الفراخ رخصت 50 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض يتراجع

ترشيحاتنا

إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالة طبقا لقانون المرور.. تعرف عليها

دعاء المذاكرة.. احرص عليه وهذه نصائح الشيخ الشعراوي

فتحة طويلة .. لقاء الخميسي بفستان أوف وايت تشعل إنستجرام

شكري لـ بلينكن: نجدد التحذير من مخاطر العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

خالد الإخميمي: جمهور غزل المحلة سبب عودتنا للممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحدى سامسونج وأبل وبإمكانيات ستبهرك.. ساعة هواوي الذكية الجديدة Watch 4

مكشوف وقصير .. شاهد إطلالات اليسا بألبوم أنا سكتين يثير السوشيال ميديا

بإمكانيات مذهلة لن تجعلك تندم..اختار بين هاتفي Aquos R9 وAquos Wish 4

استشاري صدر يفجر مفاجأة عن مضاعفات لقاح "الأسترازينيكا"

فيديو

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-