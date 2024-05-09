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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 9 مايو

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 80 جنيه للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

وسجل سعر الوراك من 90 إلى 95جنيها.

سعر الكبد والقوانص 100 جنيه.

كيلو الهياكل بـ 50 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا.

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: تراجع سعر الذرة إلى أقل من 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم 

سجل سعر طبق البيض الأبيض في الأسواق  بين 135 و140 جنيهًا للطبق.

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 135 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 145 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 135 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 جنيهًا.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

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