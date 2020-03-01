ميريت الثقافية تناقش سجال شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة

صدر العدد الخامس عشر- مارس 2020، من مجلة ميريت الثقافية، الشهرية الإلكترونية، التي تصدر عن دار ميريت للنشر، ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش، وقد خصصت ملفها الثقافي، الذي جاء بعنوان "سجال الشيخين"، لمناقشة سجال شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة، الذي دار خلال جلسات "مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي".





وتضمن الملف تسعة مقالات: الشيخ الطيب.. الأزهر وقضية التجديد للدكتور محمد عبدالباسط عيد، انظر خلفك وابتسم للدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، الحداثة وشرك القداسة للدكتورة أماني فؤاد، مباراة يجب أن تنتهي بانتصار أحد الطرفين! للدكتور ماهر عبد المحسن، عن المطلق والنسبي في منهج شيخ الأزهر للدكتورة سامية سلام، الخشت من نقد العقل المغلق إلى البحث عن الإسلام المنسي للدكتور غيضان السيد علي، جدل الحداثيين والتراثيين: من الصراع إلى الحوار لـ عصام الزهيري، سقوط الفلسفة في خطاب الخشت والطيب! لأشرف البولاقي، و.. تعقيب على حوار شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة لعبيد عباس.





الافتتاحية التي كتبها رئيس التحرير دارت حول نفس الموضوع، وجاءت بعنوان "عن سجال الشيخين.. شيخ الجامع الأزهر وشيخ جامعة القاهرة!!"، ومنها: "ما الرسالة التي أراد شيخ الأزهر توصيلها لرئيس الجمهورية؟ من يراقب خطاب الشيخ يدرك أنه يشك في نوايا الذين يطالبون بتجديد الخطاب الديني، ويرى أنهم إنما يتوارون خلف هذا العنوان العام العريض –من وجهة نظره- للنيل من ثوابت الدين نفسه".





في باب "إبداع ومبدعون" يتضمن ملف "رؤى نقدية" ستة مقالات: تقنين المصطلح النقدي: مهيئات الإنجاز واشتراطات الوعي للدكتورة نادية هناوي (من العراق)، من السرد الأطروحيّ إلى نقد النّسق السّائد في رواية (كيميا) للدكتور إبراهيم الحجري (من المغرب)، الإبداع السردي والمرجعية الثقافية في رواية "كل من عليها خان" للدكتورة فايزة سعد، سمات الجمال الأنثوي العربي للدكتور صلاح عبد الستار محمد الشهاوي، الصوفية موضوعًا للنقد.. تلقي شعر جمال بوطيب أنموذجًا لنصر الدين شردال (من المغرب)، و.. "رغوة سوداء".. التأسيس السردي الناجح لغفران طحّان (من سورية).





ويتضمن ملف "الشعر" 16 قصيدة للشعراء: نزيه أبو عفش (من سورية)، عماد غزالي، كريم عبد السلام، عيد صالح، مدحت منير، إبراهيم البجلاتي، فراس سليمان (من سورية/ نيويورك)، غمكين مراد (من سورية)، فاطمة بن محمود (من تونس)، عبد الفتاح بن حمودة- إيكاروس (من تونس)، زيزي شوشة، ابتسام أبوسعدة (من فلسطين)، سارة وهبة، محمد ربيع حماد، محمود وهبة، وحسام نعمان.





أما ملف "القصة" فيتضمن 7 قصص لكل من: أشرف الصباغ، محمد داود، صلاح بوزيّان (من تونس)، صابر رشدي، هدى يونس، أحمد الملواني، وفكري عمر.





باب "نون النسوة" خصص هذا العدد لمناقشة المجموعة القصصية "جزء من النص مفقود" للكاتبة اليمنية سهير السمان، وتضمن مقالين: تيمات الغربة والفقد والحنين في مجموعة "جزء من النص مفقود" للدكتورة ثناء هاشم، وسهير السمان ترصد من خلال عين الأنثى ووعيها لأحمد حلمي. وتضمن باب "تجديد الخطاب" مقالين: مفهوم التنوير يعني الإصلاح لا التخلي لتامر موسى، وقصص وأخبار حرق مكتبة الإسكندرية لسمير درويش. وفي باب "حول العالم" ترجم الدكتور عادل ضرغام حوارًا مع ديفيد هرمان أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة أوهايو، أجراه عالم الرياضيات الأمريكي باري مازور.





باب "ثقافات وفنون" تضمن حوارًا أجرته رشا حسني مع الشاعر اللبناني شوقي بزيع بعنوان: لو أردت أن أكتب "قصيدة نثر" لما استطعت.. لم أحاول لأنني أعرف أني لن أستطيع! وفي "تراث الثقافة" تعيد المجلة نشر الفصول: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كتاب "الفتنة الكبرى.. علي وبنوه" للدكتور طه حسين، وفي "سينما" مقالان: في أرض الدم والعسل كتبته لنا عبد الرحمن (من لبنان)، ووجوه من الأوسكار- رينيه زيلويجر.. أقنعة التمثيل المائة للدكتورة صفاء النجار. في "رأي" مقالان: الثقافة السائدة في الشارع المصري لسعيد سالم، وبرطمانات الحياة لأيمن عجمي، وفي "سيرة" يرصد د.فيصل الأحمر (من الجزائر) علاقته بالمقاهي في مقال بعنوان "قهواتي".



