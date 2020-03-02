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حوادث

ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى بولاق أبو العلا

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:48 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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محمد صبري
مازال حلم الثراء السريع يداعب احلام الشباب ، حيث نجحت الاطواف الامنية بالقاهرة فى القبض علي ٦ أشخاص اثناء قيامهم بالتنقيب عن الاثار داخل منزل ببولاق ابو العلا، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى أثناء مرور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الشموتي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بشارع السبتية دائرة القسم  لتفقد الحاله الامنية تمكن من ضبط ٤ أشخاص حال استقلالهم سيارة عثر بداخلها على بدلة غطس و ٣ نظارات غطس وقناع أكسجين ومبالغ مالية ( 1960 جنيه , 102 دولار أمريكي).

وأقروا بحيازتهم لأدوات الغطس المضبوطة بقصد استخدامها في أعمال التنقيب عن الآثار داخل شقة مستأجرة كائنة بالطابق الارضى بالعقار بحارة الأغوات من شارع السبتية ـ دائرة القسم وحيازتهم للمبالغ المالية بقصد شراء الأدوات اللازمة في أعمال الحفر والتنقيب.

باستهداف الشقة تم ضبط شخصين أخرين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة، وعثر بداخلها على حفره قطرها  1.5 × 2.5 متر بعمق  7 متر، وأدوات تنقيب .

وأقرا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار ، تم تحرير المحضراللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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