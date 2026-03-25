انتشار مكثف للمعدات.. ورئيس القابضة للمياه يتابع ميدانيًا أعمال سحب مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة

في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جولة ميدانية موسعة، يرافقه الدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس مجلس الإدارة، لمتابعة أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار من المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، والوقوف على جاهزية المعدات وانتشارها بالمناطق الحيوية، وذلك في إطار المتابعة اللحظية التي تقوم بها الشركة القابضة لمواجهة تداعيات موجة الطقس غير المستقر.



ورافق رئيس الشركة القابضة بنطاق محافظة الجيزة المهندس محمد حفناوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وبنطاق محافظة القاهرة المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.

وشملت الجولة تفقد عدد من النقاط الساخنة والمحاور الرئيسية، من بينها طريق الإسكندرية الصحراوي أمام مديرية أمن الجيزة، وطريق مصر–الإسكندرية الصحراوي في الاتجاه المؤدي إلى المتحف المصري الكبير، ومنطقة الرماية، ومحيط جامعة القاهرة، وشارع مراد، وشارع السودان، ومنطقة فيصل، وشارع البحر الأعظم، ومنطقة المنيب، ومن بينها أيضًا منطقة المنصة، وطريق الأوتوستراد -طريق النصر، وطريق صلاح سالم، إلى جانب عدد من المحاور المرورية بمناطق مصر الجديدة ورمسيس، حيث تم الدفع بالمعدات وسيارات الشفط وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع تجمعات المياه، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وعدم تأثر حركة المواطنين.



وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة ضرورة الاستمرار المكثف في أعمال تطهير الشنايش ومطابق الصرف الصحي خلال فترات توقف الأمطار، لإزالة أي رواسب قد تعوق تصريف المياه، مع إعطاء أولوية كاملة للمحاور الرئيسية، مشددًا على استمرار الانتشار المكثف للمعدات وفرق الطوارئ على مدار الساعة، والمتابعة اللحظية للموقف، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.



كما وجه بضرورة التنسيق الكامل بين الشركات التابعة، ورفع درجة الجاهزية بكافة المواقع، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الشبكات واستمرارية تقديم الخدمات دون تأثر. وتؤكد الشركة القابضة استمرار جهودها من خلال الشركات التابعة للتعامل الفوري مع مياه الأمطار، مع جاهزية الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها على مدار الساعة.



وفي إطار المتابعة المستمرة للموقف الميداني، عقد رئيس الشركة القابضة اجتماعًا تنسيقيًا مع المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، بحضور المهندس إسماعيل عبد ربه النائب الفني لرئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية، لمتابعة الموقف أولًا بأول وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.



وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أهمية تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مواقع العمل، والتواجد الفعلي لقيادات الشركات، والتعامل الفورى مع أي تجمعات لمياه الأمطار والتعامل الفوري معها، إلى جانب تعزيز التنسيق المباشر بين فرق الطوارئ لضمان رفع كفاءة الأداء الميداني.



ومن جانبه، استعرض المهندس مصطفى الشيمي جهود شركة مياه الشرب بالقاهرة في دعم أعمال سحب مياه الأمطار، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الفنية، ومتابعة جاهزية الشبكات والمحطات لضمان استمرارية الخدمة وعدم تأثرها، مع التنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى.



كما استعرض المهندس عادل حسن جهود شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن المشروعات الاستباقية التى نفذتها الشركة للتعامل مع الأمطار، بالإضافة إلى تمركزات المعدات بكافة المحاور، ساهمت بشكل كبير في سرعة تصريف مياه الأمطار، خاصة بالأنفاق وأسفل الكباري والمحاور الرئيسية.