بمشاركة 90 ناشرا.. الحاج علي يفتتح معرض زايد السادس للكتاب

افتتح د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم "الأربعاء"، معرض زايد السادس للكتاب، بحضور د. أحمد بهى الدين العساسى نائب رئيس هيئة الكتاب، وم. مصطفى فهمى رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، م. عادل لطفى رئيس جمعية مستثمرين زايد، د.حسن خلاف والإعلامى جمال الشاعر.





يشارك بالمعرض ٩٠ ناشرا من بينهم عدد من دور النشر الخاصة، ومن قطاعات وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة.





وقال د. هيثم الحاج علي إن هيئة الكتاب تعمل على تشجيع الشباب على القراءة من خلال عمل مشروعات جاذبة لهم مثل سلسلة ما التى تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلى والهرم وعلم العروض وغيرها، وسلسلة رؤية التى تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف بأسعار لا تتجاوز خمسة جنيهات.





كما يضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراتها من النشر العام ومنها وصف مصر والسلاسل، وأيضًا كتب الأطفال والكتب الأجنبية التعليمية والأدبية، بتخفيضات كبيرة، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مكتبة الأسرة.





يستمر المعرض حتى ١٦ مارس الجارى ويصاحبه نشاط ثقافى وفنى متنوع يضم ندوات ثقافية وحفلات فنية وفعاليات خاصة بالطفل، وذلك على مدار أيام المعرض بالتعاون بين الجهات الثلاثة المنظمة للمعرض هى الهيئة المصرية العامة للكتاب ، وهيئة قصور الثقافة ، ومؤسسة زايد للإبداع والتنمية.





وشاركت فى الإفتتاح فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة تحت إشراف الفنانة منال إبراهيم، وقدمت مجموعة من الفقرات والأغاني الشعبية.





وشهد كشك الموسيقى عزف على الناى حاتم الصعيدى بمصاحبة عزف على العود كرم القطيفانى.



