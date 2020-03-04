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تعليم

ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 1995 حالة في قافلة طبية بـ كفر الشيخ

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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محمود زيدان
نظمت جامعة كفر الشيخ، بالتنسيق مع وزارة الشباب الرياضة، قافلة طبية شاملة بقرية 78 بمركز الحامول، بهدف تقديم خدمات طبية لأهالي القرية ضمن مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

جاءت هذه القافلة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب.

وأسفرت القافلة، التي أشرف عليها الدكتور طارق عبد الباقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن الكشف المجاني على 1995 حالة في مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات المرضية الحرجة إلى مستشفى كفر الشيخ الجامعي لاستكمال الفحص وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال، لافتًا إلى أنه جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وأضاف، صالح، أن تنظيم مثل هذه القوافل الطبية يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية مشيرًا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميا لكافة المواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن تنظيم هذه القوافل الطبية يعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي وتأتي تفعيلًا لدور الجامعة في المشاركة المجتمعية في إطار خطة الجامعة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم وتقديم الخدمة على أكمل وجه، وذلك تحت مظلة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن عددًا كبيرًا من الأهالي توافدوا على القافلة للاستفادة منها مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.

وأشار إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 1995 حالة في قافلة طبية بـ كفر الشيخ
ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 1995 حالة في قافلة طبية بـ كفر الشيخ
ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 1995 حالة في قافلة طبية بـ كفر الشيخ
ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 1995 حالة في قافلة طبية بـ كفر الشيخ
ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 1995 حالة في قافلة طبية بـ كفر الشيخ
ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 1995 حالة في قافلة طبية بـ كفر الشيخ
ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 1995 حالة في قافلة طبية بـ كفر الشيخ
ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 1995 حالة في قافلة طبية بـ كفر الشيخ
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