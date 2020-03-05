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منوعات

الأمير وليام يمازح زوجة رئيس أيرلندا: لم أتخيل أن أتبع جدتي الملكة إلى حانة

الخميس 05/مارس/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وجهت السيدة الأولى لأيرلندا مزحة إلى الأمير ويليام وكيت ميدلتون، في بداية جولتهما في أيرلندا التي تستغرق ثلاثة أيام.

وقالت زوجة الرئيس الإيرلندي، سابينا "مسرورة للترحيب بك، لقد كان لديك الكثير من الأشياء المثيرة في عائلتك"، بالإشارة إلى مشاكل بريطانيا الملكية، وذلك خلال استقبال الأمير ويليام وزوجته كيت، عند وصولهما ظهر أمس الأربعاء إلى دبلن.

ولم يبدُ على دوقة كامبريدج أي قلق حول الدعابة التي ألقتها سابينا، بل على العكس بدت مسرورة لمقابلة مضيفيها وكلبهما، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأكد متحدث باسم الرئيس الإيرلندي، أنه جرى الحديث عن العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومناقشة العديد من التحديات الخاصة بمجتمعاتهم ، بما في ذلك تداعيات رحيل المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

وقام كل من كيت وويليم بقرع"جرس السلام" الذي تم وضعه للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاق الجمعة الحزينة، ثم وضع الزوجان إكليلا من الزهور بهذه المناسبة.

وذهب الزوجان مساء، إلى مقر غينيس في دبلن، لتلبية دعوة حفل استقبال بضيافة السفير البريطاني في أيرلندا، وعبر الأمير عن مدى سعادته بتواجده برفقة زوجته في المكان، وقال مازحا:"لم أتخيل أبدا أن أتبع جدتي الملكة إلى حانة".

وتعد زيارة الأمير ويليام وزوجته، أول جولة يقوم بها فرد من العائلة الملكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن ينظر إليها على أنها زيارة دبلوماسية، نظرا لتوقيتها.
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