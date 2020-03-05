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تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي

الخميس 05/مارس/2020 - 04:40 م
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي
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إبراهيم الهوارى

أجرى الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية، تفقد خلالها أقسام الاستقبال والطوارئ والإنشاءات الجديدة بالمستشفى من غرف العمليات الموحدة، ومدخل الزيارة الجديد، والإصلاحات بالمطبخ الجديد، وسكن الأطباء.

رافق "السعيد" خلال الجولة، الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق عيسوي مدير عام المستشفى.

وخلال الزيارة شدد رئيس الجامعة على أهمية وضع برنامج زمني للانتهاء من كافة أعمال التجهيزات والإنشاءات التي تجرى داخل المستشفيات، وذلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه في تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وطالب رئيس الجامعة خلال لقائه بمجلس إدارة المستشفى ببذل المزيد من الجهد والعمل على راحة المرضى والمترددين على المستشفى، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للمستشفى الجامعي.

ووجه السعيد بسرعة الانتهاء من تركيب المصاعد الجديدة وضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وأعمال الإطفاء بالمستشفى.

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