بعد تخفيض صني sunny 2020 .. أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

شهدت أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن أسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار نيسان اليوم في مصر.





أسعار السيارات





نيسان مصر

نيسان nissan





نيسان صني 2020



nissan sunny





nissan sunny تبدأ من 199.000 حتى 221.000 لأعلى فئة









نيسان سنترا 2020

nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 272.000 حتى 290.000 لأعلى فئة









sentra 2020

نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد مصر

nissan sentra 2020 تبدأ من 310.000 حتى 328.000 لأعلى فئة









جوك 2020

juke 2020 بسعر 355.000









قشقاي 2020

qashqai 2020 تبدأ من 365.000 حتى 461.000 لأعلى فئة









نيسان بيك اب 2020