يضم 66 سريرا.. تخصيص مستشفى قها المركزي الجديد لعزل حالات الاشتباه بـ كورونا

أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بـ القليوبية ، أن مستشفى قها المركزي الذي أعلنت وزارة الصحة تخصصه ضمن عدد من المستشفيات، لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، يضم 66 سريرا و7 أسرة عناية مركزة، لافتا إلى أن المستشفى جرى تزويده بجميع المستلزمات والأدوات اللازمة لمكافحة العدوى، ويعمل على مدار 24 ساعة لرصد أي حالة يجرى الاشتباه في إصابتها.





وأوضح "الطباخ"، أن محافظة القليوبية آمنة تماما من أي أمراض أو أوبئة، مؤكدا أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لأي مرض أو طوارئ، مضيفا أن المديرية تعمل على رصد جميع الأمراض التنفسية بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظة.





يذكر أن مديرية الصحة أعلنت قبل ذلك جاهزية 5 أقسام عزل بمستشفيات القليوبية لمواجهة فيروس كورونا والكشف المبكر عن الأمراض التنفسية وهي مستشفيات "حميات بنها، حميات طوخ، حميات قليوب" وكذلك أقسام الحميات بمستشفى بهتيم وشبين القناطر.





يشار إلى أن مستشفى قها المركزى جرى اختيارها ضمن خطة وزارة الصحة لرفع كفاءة وتطوير 14 مستشفى ضمن المشروع القومي لتطوير المستشفيات، ويتمثل التطوير الشامل للمبنى القائم الذي تبلغ مساحته 840 مترا مسطحا والمكون من خمسة طوابق (أرضي + خمسة أدوار متكررة).





وتبلغ مساحة المستشفى 400 متر ملحقة بالمبنى القديم من الجهة الشمالية، إضافةً إلى استحداث طابق جديد بمساحة 300 متر مربع فوق المبنى القديم وإضافة مبني معدني ملحق تبلغ مساحته 160 مترا مكونا من خمسة طوابق من الجهة الجنوبية للمبنى القديم ليصبح المبنى الجديد بإجمالي مساحة 8000 متر مربع وتبلغ التكلفة 80 مليون جنيه.