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برلمان

برلماني: الحكومة تعاملت باحترافية فى أزمة كورونا تنفيذا للتكليفات الرئاسية

الأحد 08/مارس/2020 - 11:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي فى تعامله الواضح والصريح مع مختلف القضايا والمشكلات الداخلية والخارجية على حد سواء، مؤكدا أن الرئيس السيسي يعتبر أول زعيم في العالم يتعامل بكل شفافية مع فيروس كورونا المستجد.

وقال "زين الدين" فى بيان أصدره اليوم: "إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تستحق التحية لأنها كانت على مستوى المسئولية ونجحت بامتياز فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي فى كل ما يتعلق من معلومات ومواجهة على أرض الواقع مع هذا الوباء العالمي".

وأشار إلى أن التعامل المصرى بحرفية ومهنية فى مواجهة فيروس كورونا محليا وإقليميا وعالميا حظى باحترام وتقدير كبيرين من المجتمع الدولى خاصة فيما يتعلق بالزيارة الناجحة للدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان إلى دولة الصين الصديقة بتكليف من القيادة السياسية المصرية لمساندة الصين فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال إن الدكتورة هالة زايد رفعت اسم وعلم مصر عالميا خلال هذه الزيارة التى أكدت للعالم كله شجاعة وقوة المرأة المصرية على مواجهة الصعاب والتحديات مهما كانت، مؤكدا أن هذه الوزيرة رغم الانتقادات الحادة التى وجهت اليها وإلى وزارة الصحة إلا أنها نالت عن استحقاق وسام التكريم والشرف من المصريين جميعا.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بالتعاون والتنسيق الحقيقيين بين جميع وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن هذا الملف موجها التحية لوزير الإعلام أسامة هيكل الذى نجح وأكد للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أن الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت على حق فى عودة منصب وزير الاعلام خاصة أن "هيكل" ومن أرض الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نجح فى كشف وتعرية مروجى الإشاعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية بشأن ملف فيروس كورونا.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتصريحات وزير الإعلام التى أكد فيها أن الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة فى التعامل الإعلامى مع أزمة فيروس كورونا وهناك عدة اجتماعات تمت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف أولًا بأول وكذلك مراجعة السيناريوهات والإجراءات المختلفة عند ظهور أي حالة وكذلك الإجراءات فى المنافذ والمطارات المختلفة لمتابعة القادمين من خارج البلاد.

وقال إن هذه التصريحات أحبطت وكشفت كل الشائعات والأكاذيب التى تم بثها خلال الأيام الماضية عن حقيقة الأوضاع بشأن فيروس كورونا داخل مصر من مروجى الشائعات ضد مصر وضربتهم فى مقتل.
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