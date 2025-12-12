قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الحصر العددى للدائرة الأولى بأسوان.. تقدم المنصراوى وشرعى

محمد عبد الفتاح

بعد انتهاء عمليات الفرز حصل صدى البلد على نتائج  الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها المرشحين المتنافسين بالدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة أسوان.        

الحصر العددى

 

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 421851 ناخب وناخبة، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 24525 ناخب وناخبة إجمالي عدد الأصوات الباطلة نحو 1161 صوت، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة نحو 23364.   

وحصل المرشح مدحت المنصوراوى، على 9522 صوت، والمرشح شرعي محمد صالح، على 4566 صوت. 

