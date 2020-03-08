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أخبار البلد

تحرك سريع من الصحة العالمية والطيران المدني لمحاصرة فيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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وقع الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو)، الدكتور فانج ليو، بيانا مشتركا للتعاون وتحديث المعلومات من أجل تشجيع التعاون الدولي على احتواء فيروس (كورونا) وحماية صحة المسافرين عبر الرحلات الجوية بمختلف مناطق العالم.

وأكد البيان أهمية التزام الدول بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة المتعلقة بالوقاية من انتشار الأمراض المعدية، واتباع اللوائح الصحية الدولية، وأوضحت منظمة (ايكاو) أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومات والشركاء في صناعة الطيران ومجلس المطارات الدولي والمطارات لتقديم المشورة للأفراد بشأن التدابير المناسبة لحماية صحة المسافرين وتقليل مخاطر انتقال العدوى.

وأشارت المنظمة إلى أنها أصدرت نشرتين إلكترونيتين ورسالة دولية لحث الدول الأعضاء على التقيد بالتوصيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، لإيضاح دور المنظمة في تقديم المعلومات المتعلقة بالطيران في التعاون الوقائي من أحداث الصحة العامة، وذلك على مستوى إدارة المخاطر بالطيران المدني.

وأضاف البيان أنه في ظل أهمية النظر في المعلومات المفصلة والمحدثة الخاصة بالدواعي الصحية ومرض فيروس (كورونا)، فقد عملت المنظمتان في الأسابيع الأخيرة من أجل تطوير مشورة الخبراء وضمان اتخاذ إجراءات عالمية منسقة، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والحوار بين الوكالات، وكذلك حث الدول على الانضمام إلى الترتيب التعاوني للايكاو لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في الطيران المدني. 

وأكدت منظمة (ايكاو) أنها خصصت موقعًا على شبكة الإنترنت ليكون بمثابة المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بفيروس (كورونا)، وتوفر إحصاءات يومية عن تطور تفشي المرض وكذلك تأثيره على الطيران المدني.

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