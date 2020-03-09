هينيسي تجري تعديلات لـ دودج تشالنجر SRT Redeye لتصبح بهذه القوة.. فيديو

قامت شركة هينيسي الخاصة بتعديل وتطوير السيارات بالعمل على السيارة دودج تشالنجر SRT Redeye التى تاتى بقوة كبيرة تبلغ 797 حصان و تعديلها وإعطائها قوة أكبر.

تعديلات هينيسي رفعت قوة دودج تشالنجر SRT Redeye من 797 حصان إلى 1,035 حصان قادمة من محرك V8 HEMI بسعة 6.4 لتر سوبرتشارج .

وهذه القوة الإضافية تأتي بفضل العديد من القطع الجديدة في المحرك وأبرزها هو السوبرتشارج الكبير بسعة 2.65 لتر، ارتفع عزم السيارة ككل ليصل إلى 1,285 نيوتن-متر. هذا الارتفاع في القوة والعزم حسّنا زمن إنطلاق السيارة بكل تأكيد.

يذكر أن دودج تشالنجر SRT Redeye تنطلق من 0 إلى 100 كم/س في 3.4 ثانية بدون أية تعديلات، وتعتبر تشالنجر SRT Redeye ثاني أقوى فئة من تشالنجر بعد فئة ديمون.



