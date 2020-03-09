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هينيسي تجري تعديلات لـ دودج تشالنجر SRT Redeye لتصبح بهذه القوة.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قامت شركة هينيسي الخاصة بتعديل وتطوير السيارات بالعمل على السيارة دودج تشالنجر SRT Redeye التى تاتى بقوة كبيرة تبلغ 797 حصان و تعديلها وإعطائها قوة أكبر.

تعديلات هينيسي رفعت قوة دودج تشالنجر SRT Redeye من 797 حصان إلى 1,035 حصان قادمة من محرك V8 HEMI بسعة 6.4 لتر سوبرتشارج .

وهذه القوة الإضافية تأتي بفضل العديد من القطع الجديدة في المحرك وأبرزها هو السوبرتشارج الكبير بسعة 2.65 لتر، ارتفع عزم السيارة ككل ليصل إلى 1,285 نيوتن-متر. هذا الارتفاع في القوة والعزم حسّنا زمن إنطلاق السيارة بكل تأكيد.

يذكر أن دودج تشالنجر SRT Redeye تنطلق من 0 إلى 100 كم/س في 3.4 ثانية بدون أية تعديلات، وتعتبر تشالنجر SRT Redeye ثاني أقوى فئة من تشالنجر بعد فئة ديمون.


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