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سيارات

احذر الضغط .. نصائح هامة لإطالة عمر إطارات السيارات

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:59 م
إطارات السيارات
إطارات السيارات
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اشرف عطية
أعلنت شركات الإطارات في مصر، أن ضغط الهواء في الإطارات يعد واحدا من أهم العناصر الرئيسية التي لها تأثير كبير في عمر الإطار الزمني وصلاحيته، وقالت إن عدم ضبط الضغط بصورة سليمة يؤثر في عمر الإطار ويمكن  الحفاظ عليه بالطرق التالية :

- إذا كان ضغط الهواء منخفض فذلك يتسبب في تآكل الإطار من الأطراف .


- إذا كان ضغط الهواء عالي فذلك يتسبب في تآكل الإطار من المنتصف، وبالتالي عدم تآكل الإطار بصورة منتظمة مما يضر بعمر الإطار الافتراضي .


- ضرورة تبديل الاطارات كل 10.000 كم عل شكل X بمعني الكاوتش الامامي الايمن يتم نقلة للخلفي الايسر و الكاوتش الامامي الايسر يتم نقله للخلفي الايمن بهذه الطريقة تطيل من العمر الافتراضى للكاوتش.


- ونصحت الشركة ملاك السيارات بمتابعة فحص ضغط الهواء مرة كل اسبوع طبقا لكتيب السيارة ودليلها، مؤكدة أن ضغط الهواء الموجود علي الإطار هو أقصى ضغط هواء مسموح به. 


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