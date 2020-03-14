دعاء المطر للميت ابي.. 7 ادعية تجعل رحمة الله ومغفرته تنزل عليه مع كل قطرة

حيث لا تنطفئ نيران الحزن على فراق الأحبة بمرور الوقت وتظل ومتأججة، لأن هذا الميت الذي ترك أحبته هو أحد ألئك الذين لا يمكن ملأ مكانهم أو تعويضه مثل الاب أو الام، ولما كان

وبر الوالدين وصية نبوية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان دعاء المطر مستجاب ، حيث إن الدعاء عند نزول المطر هو دعاء في وقت استجابة، فإن

دعاء المطر للميت ابي أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر مكتوب هو أكبر بر للاب ا

لمتوفي

في قبره ، لأن

دعاء المطر للميت ابي أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر مكتوب هو السبيل لإضاءة قبر

المتوفي

وتحويل هذا القبر من موطن للدود وحفرة من حفر النار إلى مرقد مفروش بفراش الجنة، فمن شأن

دعاء المطر للميت ابي أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر أن يملأ قبر الاب المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور،

دعاء المطر للميت ابي أو دعاء لابي المتوفي عند نزول المطر مكتوب

قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنًا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.