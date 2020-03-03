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ديني

تملأ قبرك نورا وترافقك إلى يوم القيامة.. علي جمعة يوصي بـ5 أذكار يغفل عنها كثيرون

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:00 ص
تملأ قبرك نورا إلى
تملأ قبرك نورا إلى يوم القيامة.. علي جمعة يوصي بـ5 أذكار
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أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ذكر الله سبحانه وتعالى يعد من أحب الطاعات والعبادات، التي ينبغي المداومة عليها في كل وقت وعلى أي حال، منوهًا بأن شهر رجب تضاعف فيه الحسنات، لذا لابد من الحرص على ذكر الله تعالى والإكثار منه في  شهر رجب على وجه الخصوص.

وأوصى «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بكثرة الذكر والاستغفار وفعل الخيرات والبعد عن المعاصي والشهوات، مشيرًا إلى أنه هناك وظائف  شهر رجب ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، وهي: أولًا:  ذكر الله سبحانه وتعالى.

واستشهد بقول الله تعالى: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ»، لافتًا إلى أن أهل الله وجدوا في القرآن والسنة: كلمات أسموها بـ«الكلمات العشر الطيبات» وهي: «سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله».

وأوضح: وأن الذكر السابق هذه الخمسة يسميها أهل الله بـ«الباقيات الصالحات»؛ لأنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من هذا الدكان، فبعد رحيل السكان من الدكان، تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى.

وأضاف: ثانيًا ترديد: أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله، وبها تتم الكلمات العشر الطيبة.

وواصل: ثالثًا: الدعاء، والمناجاة، عش مع ربك وناجه . فـ«الدعاء هو العبادة»، رابعًا: قراءة القرآن الكريم ، ولمن لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان، يسمع ويتدبر القرآن.

ونوه بأن الدعاء والذكر والتلاوة، وكلها الحمد لله في القرآن والسنة، إذا عدلت نفسك على هذا أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ وراء كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله، ابدأ بهذا، وغير نفسك، وجدد حياتك.

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