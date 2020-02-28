دعاء قصير للميت ابي يوم الجمعة .. 7 كلمات تجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة

دعاء للميت ابي يوم الجمعة أو دعاء لابي المتوفي يوم الجمعة مكتوب

لا يعد فقط أمنية ورغبة للاب المتوفي في قبره، وإنما أيضًا يعد

دعاء للميت ابي يوم الجمعة

مكتوب من أفضل وسائل بر الوالدين والأحبة ، التي أوصانا رسول الله بالحرص عليها، لأن

دعاء للاب المتوفي

هو أعظم هدية يقدمها الابن لأبيه في قبره، حيث إن تأثير

يفوق أغلى الورود والرياحين التي توضع على قبر المتوفي، وعليه فإن

يعد من أفضل

أدعية المتوفي

، حيث إنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن في يوم الجمعة ساعة استجابة، قد أوصى النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها، ومن هنا فإن

قد يوافق ساعة الاستجابة في يوم الجمعة فتكون من حظ

المتوفي

دعاء مستجاب يخفف عنه عذاب القبر وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وينال المتوفي عفو الله تعالى ورحمته من خلال

دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب

في ساعة إجابة.





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2- يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية.

3- اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. 4- اللهم إجعل الراحلين إليك في ظل ظليل و أجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.

5- اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه حتي تقوم الساعة ياعظيم.

6- اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

7- اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

8- اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.

9- اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

10- للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

11- اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.



دعاء للميت يوم الجمعة ابي .. للاب المتوفي

دعاء للميت يوم الجمعة ابي وهنا ينبغي الإشارة إلى أنه يعد من افضل دعاء للميت يوم الجمعة للاب المتوفي وخير ما يمكن للابن أن يقدمه إلى أبيه المتوفي في قبره، وهذه أمثلة من دعاء للميت يوم الجمعة ابي أو افضل دعاء للميت يوم الجمعة للاب المتوفي .



1- يوم الجمعة اللهم ارحم والدي برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

2- اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

3- اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك عادل مبارك بضيافتك وليس هناك اكرم و ارحم منك اللهم اغفر له و ارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره.

4- اللهم انت رحمن الدنيا و الاخره اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

5- اللهم في يوم الجمعة أنر قبر ابي اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.

6- اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

7- اللھم وفي يوم الجمعة إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم وبحق هذا الإحسان ارحمه و اغفر له.