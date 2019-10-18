دعاء لأبي المتوفى يوم الجمعة يجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة

دعاء للميت يوم الجمعة ابي .. للاب المتوفي







دعاء قصير للميت ابي يوم الجمعة

دعاء قصير للميت ابي يوم الجمعة هذا ما فرضه تسارع العصر على الإنسان في هذه الأيام، فظهرت الحاجة إلى دعاء قصير للميت ابي يوم الجمعة يواكب الإنسان به مجريات الحاضر المعايش، ومن أمثلة دعاء قصير للميت ابي يوم الجمعة .



• اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه حتي تقوم الساعة ياعظيم.

• يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية. • اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. • اللهم إجعل الراحلين إليك في ظل ظليل و أجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.





لا يعد فقط أمنية ورغبة للاب المتوفي في قبره، وإنما أيضًا يعدمكتوب من أفضل وسائل بر الوالدين والأحبة ، التي أوصانا رسول الله بالحرص عليها، لأنهو أعظم هدية يقدمها الابن لأبيه في قبره، حيث إن تأثيريفوق أغلى الورود والرياحين التي توضع على قبر المتوفي، وعليه فإنيعد من أفضل، حيث إنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن في يوم الجمعة ساعة استجابة، قد أوصى النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها، ومن هنا فإنقد يوافق ساعة الاستجابة في يوم الجمعة فتكون من حظدعاء مستجاب يخفف عنه عذاب القبر وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وينال المتوفي عفو الله تعالى ورحمته من خلالفي ساعة إجابة.وهنا ينبغي الإشارة إلى أنه يعد منوخير ما يمكن للابن أن يقدمه إلى أبيهفي قبره، وهذه أمثلة منأو افضل• يوم الجمعة اللهم ارحم والدي برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.• اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.• اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك عادل مبارك بضيافتك وليس هناك اكرم و ارحم منك اللهم اغفر له و ارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره اللهم انت رحمن الدنيا و الاخره اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.• اللهم في يوم الجمعة أنر قبر ابي اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.• اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.• اللھم وفي يوم الجمعة إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم وبحق هذا الإحسان ارحمه و اغفر له اللهم اكرم نزله و وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.• اللهم في هذه الجمعة أنر قبر ابي و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.• اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.• اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.• اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.• اللهم ارحمه رحمه تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه.• اللهم عوض شبابه بجنتك، اللهم بردا وسلاما عليه إلى يوم يبعثون واجمعنا به في جنة الخلد والنعيم يارب العالمين.• يارب في يوم الجمعة انر قبرا وضعت فيه قطعة من قلبي اللهم ارحمه رحمة واسعة واره مقعده بالفردوس يالله.• اللهم في يوم الجمعة لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.