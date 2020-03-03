دعاء للميت بعد الدفن يثبته عند سؤال القبر .. 8 كلمات أوصى بها رسول الله

بعد الدفن والقعود عند قبره جهرًا وبطريقة جماعية، وعن أفضل صيغة

بعد الدفن ، وعن دعاء الميت بعد الدفن يلتبس الأمر على الكثيرين بشأن جواز ترديد

هو آخر ما يمكنك تركه عند قبر المتوفي، ليضيئه ويثبت الميت عند سؤال القبر ويؤنس وحشته، فقد أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه بعد موت الإنسان ينقطع عمله في الدنيا، إلا من ثلاثة أعمال منها

في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب، خاصة إذا كانت هناك موعظة، استنادًا لما رواه الترمذي، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ».

بعد الدفن فكله جائز، السر والجهر والفرادى والجماعي، إلا أن

هل فرادى أم جماعات؟، فقد ثبت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه لا تضييق في

وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ».

بعد الدفن جهرًا على المقابر ، هو سُنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قد أوصانا بها في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة؛ فقد جاء في سنن أبي داود عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من





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ورد

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عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف، ليرشدنا إلى

الوارد في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن

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بعد الدفن و

هو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

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ومن

، الوارد بالحديث والسُنة النبوية الشريفة، عدة أمثلة من

: « اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته»، و« اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا»، ومن

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كذلك: «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

كما أن من

: « اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها، اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

وهناك

آخر وهو: «اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه».

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وزيارة قبره من السُنن المستحبة والوصايا النبوية الشريفة، لذا فعن

، علينا أن نتجنب الجلوس على المقابر فنجلس بجوارها ولكن لا نقعد عليها لأن هذا به إهانة للميت فنحن فى عقيدتنا، حيث إن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحى.

ولتقديم

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يجب عندما نجلس بجوار المقبرة، نجلس ونحن مستحضرين لأمر هام وهو أننا ذهبنا للعظة والاعتبار وننظر دائمًا إلى القبر أثناء

ونتذكر أننا فى يوم من الأيام سنكون فى هذا القبر فنفعل ما يحب أن يفعله من بعدنا معنا من

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والقعود عند قبره عندما نكون فى هذا القبر فنخلص فى

ونكثر من قراءة القرآن.