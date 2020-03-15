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تعليم

جامعة بنها : تعليق فعاليات المؤتمرات والمهرجانات لمواجهة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 08:05 م
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تعليق جميع الفعاليات بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها من مؤتمرات وندوات ومهرجانات ومسابقات و احتفالات ومعارض ودوريات رياضية حتي إشعار آخر.


ويأتى قرار السعيد فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة بنها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقال رئيس الجامعة أن قرار تعليق الفعاليات يشمل جميع الكليات والمراكز التابعة للجامعة حرصا على سلامة الطلاب والعاملين، مؤكدا على استمرار عقد المناقشات للرسائل العلمية التى تم تحديد مواعيد لها مسبقًا مع التوجيه بتخفيف أعداد الحضور لهذه المناقشات.

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