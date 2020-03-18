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مرأة

6 محاذير عند استخدام المنظفات لمكافحة كورونا.. تعرف عليها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:25 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أصدر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، بياناً تحذيرياً للمواطنين بخصوص استخدام المنظفات والمطهرات لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وأكد مركز الإسكندرية للسموم أن الكحول والكلور مواد سامة إذا حدث تناول خاطئ لها عن طريق الفم.. لذا يرجي من المواطنين اتباع الآتي حرصًا على سلامتهم:

- المحافظة على مواد التطهير مثل الكحول والكلور في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال.
- في حالة ملامسة مواد التطهير الخاطئ للعين يرجى غسلها جيدًا بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة.
- عدم خلط الكحول مع الكلور وذلك تجنبًا لإطلاق غازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي.
- عدم خلط الكلور مع أي منظفات أخرى كالفلاش أو النشادر أو ماء النار.
- عدم دفع الطفل للقيئ عند تناول الخاطئ للكحول أو الكلور.
- سرعة التوجّه إلى أقرب مركز للسموم لتلقى العلاج في حالة الاستخدام الخاطئ لتلك المواد.
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